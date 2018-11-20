مصر تعرض تجربتها في حماية الطيور المهاجرة بمؤتمر التنوع البيولوجي

وفق المعايير المعتمدة دوليا باستخدام الرادار لحماية الطيور في رحلة هجرتها.



وأكد أنه يتم تقييم فاعلية البرنامج على مدار العام، من خلال برنامج البحث عن الطيور النافقة والمنهجية المتبعة في ذلك للتأكد من نجاحه فى حماية الطيور.



وأوضح أنه تم عرض نتائج الأبحاث خلال الثلاث سنوات الماضية والتي أظهرت نجاح البرنامج في معالجة آية آثار سلبية علي الطيور من اصطدامها بتوربينات الرياح في أثناء عمل المحطات مع تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء المنتجة، ما يعود بالنفع على قطاعي الطاقة والبيئة معا.



جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17: 29 نوفمبر تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.

عرض الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، تجربة مصر في صون الطيور المهاجرة ودورها فى حماية التنوع البيولوجي بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز شئون البيئة وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بحضور ممثلى الوفود المشاركة بالمؤتمر.وأضاف أنه تم استعراض برنامج الغلق عند الحاجة بمحطات طاقة الرياح بجبل الزيت، والتي تعد منطقة مرور حرجة على المستوى الدولي للطيور الحوامة المهاجرة،