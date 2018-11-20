قصر ''فران نونيس'' العريق يستضيف مهرجان ''سبانيش آراب فاشن'' في دورته الثانية

تعتزم مؤسسة ''فن وثقافة بلا حدود'' تنظيم الدورة الثانية من مهرجان Spanish arab fashion بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب ''سنتياغو بيرنابيو'' بمدينة مدريد الاسبانية بحضور شخصيات عالمية وازنة في مجال السياسة، الموضة، الثقافة والفن.





حيث يستضيف قصر '' فران نونيس'' هذا الحدث السنوي الدولي الذي يهدف إلى التعريف بآخر صيحات الموضة المتعلقة بنمط اللباس، وكذا الرفع من قيمة المنتوج الثقافي الوطني في المحيط الأوربي.

حسب السيدة سمية أقبيب رئيسة مهرجان Spanish arab fashion، فإن اختيار قصر '' فران نونيس'' له رمزية تاريخية وحضارية كبرى ، حيث يعتبر من أعرق القصور وأجملها ومن هنا جاءت فكرة هذه الدورة، لأن غايتنا خلق صورة حضارية تمزج ما بين القفطان المغربي، والصناعة التقليدية المغربية التي أبدعتها أيادي أمهر الصناع التقليديين المغاربة، والصناعة التقليدية الاسبانية والأوروبية التي يمثلها قصر ''فران نونيس''، الذي تعود زخرفته للقرن التاسع عشر ميلادي وهي زخرفة بالذهب والفضة والنحاس عدا عن الأروقة التي غطيت كلها بالحرير الصافي .

ولأجل إبراز هذه المعلمة المبهرة التي تحتضن الدورة الثانية من هذا الحدث العالمي الضخم أجرت مصممة الأزياء المغربية المقيمة بمدريد ''سمية نوفياس" جلسة تصوير تم خلالها عرض فستان عرس بسيط وذلك لإبراز جمال قصر ''فران نونيس'' كما تم في نفس الجلسة التصويرية عرض القفطان المغربي من تصميم السيدة نعيمة أقبيب داخل هذا المكان المبهر لإثبات أن الحضارة ملتقى الشعوب.