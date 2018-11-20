ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قصر ''فران نونيس'' العريق يستضيف مهرجان ''سبانيش آراب فاشن'' في دورته الثانية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:35 م
قصر ''فران نونيس'' العريق يستضيف مهرجان ''سبانيش آراب فاشن'' في دورته الثانية
Spanish arab fashion
طباعة
الفجر الفني
 

تعتزم مؤسسة  ''فن وثقافة بلا حدود'' تنظيم الدورة الثانية من  مهرجان Spanish arab fashion بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب ''سنتياغو بيرنابيو'' بمدينة مدريد الاسبانية بحضور شخصيات عالمية وازنة  في مجال السياسة، الموضة، الثقافة والفن.


حيث يستضيف قصر '' فران نونيس'' هذا الحدث السنوي الدولي الذي يهدف إلى التعريف بآخر صيحات الموضة المتعلقة بنمط اللباس، وكذا الرفع من قيمة المنتوج الثقافي الوطني في المحيط الأوربي.

 

حسب السيدة سمية أقبيب رئيسة مهرجان Spanish arab fashion، فإن اختيار قصر '' فران نونيس'' له رمزية تاريخية وحضارية كبرى ، حيث يعتبر من أعرق القصور وأجملها ومن هنا جاءت فكرة هذه الدورة، لأن غايتنا خلق صورة حضارية تمزج ما بين القفطان المغربي، والصناعة التقليدية المغربية التي أبدعتها أيادي أمهر الصناع التقليديين المغاربة، والصناعة التقليدية الاسبانية والأوروبية التي يمثلها قصر ''فران نونيس''، الذي تعود زخرفته للقرن التاسع عشر ميلادي وهي زخرفة بالذهب والفضة والنحاس عدا عن الأروقة التي غطيت كلها بالحرير الصافي .

 

ولأجل إبراز هذه المعلمة المبهرة التي تحتضن الدورة الثانية من هذا الحدث العالمي الضخم أجرت مصممة الأزياء المغربية المقيمة بمدريد ''سمية نوفياس" جلسة تصوير تم خلالها عرض فستان عرس بسيط وذلك لإبراز جمال قصر ''فران نونيس'' كما تم في نفس الجلسة التصويرية عرض القفطان المغربي  من تصميم السيدة نعيمة أقبيب داخل هذا المكان المبهر لإثبات أن الحضارة ملتقى الشعوب.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا ليدي فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 1:00:00 PM