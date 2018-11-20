افتتاح معرض "عنخ كمت" بجامعة دمنهور (صور)

افتتح قسم الآثار شعبة الآثار المصرية بجامعة دمنهور، معرض بعنوان "غنج كمت" بإشراف الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، بهدف ترسيخ رسالة الجامعة في خدمة التراث الوطني وتعميق مفهومه من خلال صياغة خطاب للطلاب واعِ يساهم في الاهتمام بالمشاركة في هذه المعارض.





وقدم المعرض عددًا من المحاضرات الثقافية شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس كما ويضم المعرض مجموعة متميزة من النماذج الأثرية.





وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة تهتم بعقد المعارض المختلفة، لما لها من أهمية كبيرة في تغذية الروح وتوثيق التاريخ لربط الطلاب بالمعارض والاهتمام بالآثار المختلفة، مشيدًا بمجهودات القائمين على المعرض لإخراجه بهذا الشكل المتميز ومجهودات الطلاب للظهور بهذا الشكل المشرف.





وأوضحت الدكتورة حنان الشافعي، أن فكرة المعرض تلخصت في عمل نماذج أثرية قام بتنفيذها الطلاب، مشيرة إلى أن هذه المعارض له دور فعال في تنشيط الإنتاج ودفع عجلة التقدم بما تحويه من أفكار مستحدثة من شأنها أن تشبع ميول الطلاب وتنمية قدراتهم وتحقق لهم رؤيتهم في تنفيذ معارض بشكل مختلف يعطى لهم فرصة الابتكار والتطوير وهذه المعارض تسـهم بدور كبير في نشر التوعية بين أفراد المجتمع.