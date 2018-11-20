محمد حسن: نستهدف بناء القدرات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

قال دكتور محمد حسن مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة من خلال منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS تهدف إلى بناء القدرات ونقل الخبرات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل التواصل الداخلي مع الإدارات المختلفة بالشركة والتواصل الخارجي بالجهات الحكومية المختلفة.





جاء ذلك خلال حلقة نقاش تجارب إقليمية في التشغيل والصيانة المنعقدة ضمن فعليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية.





وأضاف أن نظم المعلومات الجغرافية قامت بتوقيع كافة البيانات الخاصة بخرائط الأساس وشبكات المياه والصرف بجودة عالية ومستوى عالي من التفاصيل لمساعدة متخذي القرار.





وأوضح أنه يتم تحديد أماكن الشكاوى التي ترد عبر الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول 125، وتوقيعها على إلـ GIS.









واستعرض نموذج التشغيل والصيانة والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بالبحث واسترجاع المعلومات وتحديثها وترجمة كم هائل من البيانات وتجميعها وتشخيص أسباب المشكلات المتكررة في بعض المناطق ما يساعد على سرعة إنهاء عمليات الإصلاح بها

وأشار أن الشركة القابضة أطلقت تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، والتي تتيح للشاكي تحديد مكان وإحداثيات الشكوى ما يساعد في تحليل البيانات ونمطها وتصنيف الكسور طبقاً للتوقيت الزمني وتحديد المناطق التي تعاني من بعض مشكلات في خدمة المياه والصرف بصورة متكررة لحل تلك المشكلات.



