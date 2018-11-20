"علميي الإسكندرية" توقع بروتوكول تعاون مع مركز Tomorrowland للتدريب

وقعت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع مركز Tomorrowland للتدريب، بحضور الدكتور مرسي أبو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية، والدكتورة هناء ثروت ممثل المركز، والدكتور عمر عبد العزيز عضو مجلس النقابة.

ويتضمن البروتوكول، عرضين "مجانًا" لعدد 20 فردا فقط من العلميين، وذلك عن طريق بطاقة سيتم استلامها من مقر النقابة (بأسبقية الحضور).