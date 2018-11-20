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انتهاء مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة دمنهور (صور)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:28 م
انتهاء مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة دمنهور (صور)
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إسلام أمين
 
نظم قسم رعاية الطلاب لجنة الأسر بكلية الآداب بجامعة دمنهور، مسابقة "الطالب والطالبة المثاليين" أسفرت عن فوز الطالب "عبد الرحمن أحمد محمد بكر" بقسم الفلسفة، والطالبة "هند إبراهيم نعمة الله شلبي" بقسم الآثار.


وأكدت الدكتورة حنان الشافعي عميد الكلية، بأن المسابقة بها معايير للتقييم وهي "المظهر العام للمتسابق، شخصيته، المعلومات العامة واللغات التي يجيدها، إضافة إلى الدورات التي حصل عليها الطالب، مدى مشاركته بالأنشطة الطلابية والعمل التطوعي" كما تشترط المسابقة أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحا ومتفوقا علميا ولم يسبق له الاشتراك في الأعوام السابقة، وأن يكون من طلاب السنوات الثانية أو الثالثة أو الرابعة.


بالإضافة أن يكون حائزا على مركز قيادي ومشترك في الأنشطة المختلفة وله مظهر يليق به كطالب له تقاليد ومبادئ، وقام بتحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة المتخصصين من الكلية.


وانتهت المسابقة بفوز الطالب "عبد الرحمن أحمد محمد بكر" بقسم الفلسفة، والطالبة "هند إبراهيم نعمة الله شلبي" بقسم الآثار.
انتهاء مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة دمنهور (صور)
انتهاء مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة دمنهور (صور)
انتهاء مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة دمنهور (صور)
انتهاء مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة دمنهور (صور)
انتهاء مسابقة الطلاب المثاليين بجامعة دمنهور (صور)
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