اتهامات لوزير الداخلية الإسرائيلي بالفساد والتهرب الضريبي

أوصت الشرطة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية الإسرائيلي وزعيم "حزب شاس" أرييه درعي، وذلك بتهم تتعلق بالخداع وخيانة الأمانة، والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، فقد "أوصت الشرطة بتقديم وزير الداخلية أرييه درعي للمحاكمة بعدة تهم منها ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشواكل وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته ومدخولاته".

وأضافت القناة بأن "الشرطة تشتبه في أنه ارتكب ذلك أثناء توليه المنصب الوزاري".

ونقلت القناة عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله بأنه "سيتم إحالة ملف التحقيق خلال الأيام المقبلة إلى النيابة".

وقال الوزير درعي تعقيبا على اتهامات الشرطة بأنه "يرحب بعدول الشرطة عما نسبته له بداية من الارتشاء والسرقة من جمعيات"، وأعرب درعي عن "ثقته بأن تقرر النيابة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه".

وبحسب قناة "مكان"، فإن "الشرطة أوصت كذلك بتقديم أشخاص آخرين للعدالة في هذه القضية بينهم شقيق الوزير — شلومو درعي".

يذكر أن درعي كان قد أمضى محكوميةه لمدة سنتين في العام 2000 بعد إدانته بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال، ثم عاد إلى الحلبة السياسية بعد 10 سنوات ليتولى منصبا وزاريا من جديد.