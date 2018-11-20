الطرق الصحيحة لغسل "موتور" سيارتك وتنظيفه وإعادته كالجديد





يُعتبر تنظيف محرك السيارة أمراً ضرورياً للحفاظ عليه من التلف أو الصدأ الناتج عن تراكم الأوساخ على مختلف أجزائه بسبب تعرّضه الدائم للهواء والمياه والرطوبة وتسريب الزيت الناتج عن بعض القطع.





إنّ طريقة تنظيف محرك السيارة تُعتبر من الأمور الأساسية التي تشغل بال عدد كبير من أصحاب السيارات. وذلك بسبب إنتشار العديد من الروايات عن سياراتٍ تعرّضت لأعطال بعد هذه العملية.





وهذا الأمر منطقيّ عند حصول عملية التنظيف في أماكن غير متخصصة أو من قبل مالك السيارة نفسه أو أشخاص غير مدرّبين على هذا النوع من الخدمة.





فعملية تنظيف المحرك يجب أن تُجرى في مكان أو مركز صيانة متخصص بهذه المهمة، ومن قبل أشخاص مدرَّبين على القيام بذلك.





وفي هذه المراكز تتوافر المنظفات ومزيلات الدهون، التي تلعب دوراً كبيراً في عملية تنظيف المحرك. وتنقسم عملية تنظيف المحرك إلى قسمين، الأوّل من الخارج، والثاني من الداخل.





التنظيف الخارجي





قبل التعرف على كيفية غسيل وتنظيف محرك السيارة، من الضروري معرفة أنّ عملية التنظيف هذه لها أدواتها الخاصة. ولا يجب بأيّ شكل من الأشكال إستخدام الماء بطريقة عشوائية للتنظيف، لأنّ ذلك قد يضرّ بالمحرك وبالأسلاك والنظام الكهربائي بالسيارة ويسبب صدأ في الوصلات الكهربائية وتكوين صدأ على التوصيلات، ما يؤدّي إلى مشكلات أكبر آنيّة أو لاحقة.





فالطريقة الصحيحة لتنظيف المحرك يجب أن تعتمد على أدوات خاصة في الغالب غير متوفّرة إلّا في مراكز متخصصة. وتتمّ طريقة تنظيف المحرك أولاً عبر تنظيف الأجزاء الخارجية بالهواء، ثمّ بإستخدام منظفات خاصة يتمّ رشُها على المحرك وتركها لمدة معينة كي تفكك الأوساخ والزيوت المتراكمة.





وبعدها يجب تنظيف جميع القطع الظاهرة بواسطة قطعة قماش. أما القطع غير الظاهرة التي يصعب الوصول إليها، فيتمّ رشها بواسطة أداة مخصصة تحتوي على سائل تنظيف.





ويراعى عند القيام بهذه العملية أن يكون المحرك بارداً كي لا تتلف القطع الساخنة عند تعرضها للماء البارد، ومن المفضل أيضاً فصل البطارية كي لا يحدث أيُّ «ماس» كهربائي.





كذلك يفضل تغطية المكونات الكهربائية المكشوفة للمزيد من الأمان. وعملية التنظيف الخارجية يجب أن تتمّ عندما يلاحظ إتساخ المحرك لأيّ سبب كان أو مرة كل ثلاثة أعوام كمعدل وسطي.





التنظيف الداخلي





تماماً كما تتم عملية تنظيف المحرك من الخارج، يجب أن تتم عملية التنظيف الداخلية في مركز صيانة متخصص. وعملية التنظيف الداخلية تتم عبر إضافة سائل خاص إلى الزيت الموجود أصلاً داخل المحرك، يتم سكبه عبر فتحة إضافة الزيت.





من ثم يجب تشغيل المحرك لحوالى خمس أو عشر دقائق، وبعد ذلك إطفاؤه وتركه ليبرد. من بعدها يجب مباشرة تغيير الزيت والفلتر.





وعملية التنظيف الداخلية يجب أن تتم مرة كل عامين كمعدل وسطي، حتى لا تتسبّب في ضرر بمحرك السيارة.



