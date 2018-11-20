تحديد موعد استعادة إيمري كان للياقة المباريات

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، مساء أمس الإثنين، أن إيمري كان لاعب وسط يوفنتوس، عاد إلى صفوف السيدة العجوز، بعد أن خضع لعملية جراحية في الغدة الدرقية في مستشفى بألمانيا.





وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 24 عامًا، والذي أفادت الأنباء بأنه خضع للجراحة بفرانكفورت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يتوقع أن يستعيد لياقة المباريات من جديد خلال شهر واحد.





وانضم إيمري كان إلى صفوف يوفنتوس هذا العام، بعد أن قضى 4 أعوام رفقة فريق ليفربول الإنجليزي.





وشارك كان في 8 من أول 9 مباريات ليوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما شارك معه في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يغيب بسبب مشكلة في الغدة الدرقية.



