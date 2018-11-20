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"تموين الجيزة": إغلاق 13 منشأة غير مرخصة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:06 ص
تموين الجيزة: إغلاق 13 منشأة غير مرخصة
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إيمان عبد العاطي
 

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت في ضبط 9 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار، 17 عدم حمل شهادة صحية، 16 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 25 إنتاج خبز ناقص الوزن.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


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