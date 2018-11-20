أحمد شاكر يكتب: عفوا محمد فضل .. لقد نفذ رصيدكم

إذا لم تستح فاصنع ما شئت .. بهذه الكلمات لابد ان نبدأ حديثنا عن أزمة مفتعلة يشهدها النادي الأهلي بتجاوزات لم نعتاد عليها داخل جدران الأحمر.





محمد فضل مدير التعاقدات الحالي، والذي لا يمتلك من أسهم داخل النادي الاهلي سوى موسمين ونصف ارتدى فيهم قميص الاحمر ولم نشعر بتأثيره كمهاجم لأكبر نادي فى أفريقيا





تواجد فضل بعد انتهاء مشواره بالملاعب مع الانتاج الحربي والمقاولون العرب

فى منصب مدير التعاقدات بالأهلي أثار العديد من التساؤلات!





فضل لا يملك الكاريزما، ولا يملك العلاقات ، ولا يملك أسهم داخل النادي تجعله يشغل منصب بهذا الحجم





ولكن لان (البركة في الشباب) رحبنا جميعا بإبن الثامنة والثلاثون ربيعا، وتوسمنا فيه خيرا، وساندناه ليعيد صفقات الاهلي مرة أخرى لسابق عهدها.





لم يتفاجىء أحد بمستوى فضل من الناحية التعاقدية مؤخرا، من البداية نعلم انه غير مؤهل على الاطلاق، ولكن ياتي هنا السؤال، أين كان فضل وقت الميركاتو الصيفي





محمد فضل التابع لأحد القنوات الفضائيه كان متواجدا في روسيا كمراسل للقناة بالمونديال فى أشد الأوقات حرجا بموسم التعاقدات، والنتيجة كانت طبيعية ، صفر من عشرة





بعد تدهور شكل الفريق الأحمر، وبعد كشف عورة العناصر الضعيفه التي تم ضمها بدون دراسة، وبعد الكارثة الاكبر والخروج من النهائي الافريقي للمرة الثانية على التوالي، كان لابد من وقفة من مجلس ادارة النادي الأهلي





لم نعتاد فى الأهلى على احتجاج مسؤول بسبب ضم مسؤول اخر لن يشغله مكانه، وهنا لابد من طرح بعض الاسئلة المنطقية





لماذا اعترض فضل بكل هذا العنف على تواجد هيثم عرابي ؟

هل عدم وجود عرابي سيغير من (فشلك) شىء ؟ هل اضافة كبيرة مثل عرابي لن يكون فى مصلحة النادي ؟ هل هناك اشياء تدور فى هذا المكان لا تريد طرف

جديد الاطلاع عليها ؟ هل اذا كنت بالفعل مصدر قوة ولديك مستندات تدين هذا الرجل، تخرجها للاعلام وتخوض معركة سوشيال ميديا ! أم تكتفي بقوة مالديك وتواجده على مكتب رئيس النادي؟

هل تخشى ان يكشف نجاح عرابي الكبير المؤكد حدوثه حال عودته لادارة التعاقدات عورتك (وقلة حيلتك) امام المجلس الحالي ؟ ألا ترى ان مجهودك الكبير

الذي بذلته لجمع مستندات لا نعلم صحتها، من اليمين والشمال لادانة عرابي، اذا كنت بذلته فى عملك كمديرا للتعاقدات الفترة المنقضيه .. لكان الأهلي له شان أخر ؟

هل الشخص المدان هيثم عرابي من وجهة نظرك اذا كان بكل هذا السوء .. كان رحل عن الأهلي من تلقاء نفسه بسبب عبث يحدث داخل النادي فى ذلك الوقت ؟

ألا كانت (المصلحة) تقضتي استمراره وتغاضيه عن مايحدث اذا كان كلامك عليه صحيحا ؟





كل هذه الأسئلة اجابتها معروفة وواضحة .. ولا تحتاج لعبقري أو مفكر لادراكها