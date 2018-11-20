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التفاصيل الكاملة لإصابة 34 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالأقصر

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:55 ص
التفاصيل الكاملة لإصابة 34 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالأقصر
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طاهر الحساني
 

أصيب 34 شخصًا سودانيًا، في حادث انقلاب اتوبيس، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أثناء رحلتهم من السودان إلى القاهرة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام رحلة من دولة السودان الشقيقة إلى القاهرة، عبر أتوبيس رحلات يحمل الرقم " 216 ي ت ج "، على متنه 50 شخصًا، وحين دخولهم إلى حدود محافظة الأقصر، على طريق قرية المحاميد بالطريق الزراعي الغربي في مدينة إسنا، انفجر إطار الأتوبيس، مما أدى إلى انقلابه.

 

وعلى الفور قامت هيئة الإسعاف، بنقل المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي، ومستشفى الأقصر الدولي، حيث تبين إصابة 31 شخصًا، بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وكدمات.

 

وأكد مصدر مسئول بصحة الأقصر، خروج عدد من المصابين من المستشفى، مشيرًا إلى تماثلهم للشفاء نتيجة الإصابات الطفيفة التي لحقت بهم، فيما يخضع آخرون إلى الرعاية.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة للتحقيق.


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