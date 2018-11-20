للسائقين.. نصائح لاجتياز المنعطفات بسهولة في الشتاء

نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني السائقين، برفع القدم عن دواسة الوقود والقيادة خلاله بسرعة ثابتة، مع التوجيه للداخل والخارج بشكل سلس ومتساوٍ، وهذا لاجتياز المنعطفات بسهولة في فصل الشتاء.





وأوضحت الهيئة الألمانية أنه في حالة عدم السيطرة على العجلات الأمامية، رفع القدم عن دواسة الوقود أو الضغط على دواسة الوقود بحرص، إذا كانت السيارة مزودة بنظام المكابح المانع لانغلاق العجلات ABS.





ولمواجهة انحراف مؤخرة السيارة يجب أيضا رفع الضغط عن دواسة الوقود بعض الشيء في السيارة المزودة بنظام الدفع الأمامي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادتها إلى المسار الصحيح، وأشارت الهيئة الألمانية إلى أنه من الصعب تقديم نصيحة شاملة لسيارات الدفع الرباعي بسبب العدد الكبير من الحلول التقنية.



