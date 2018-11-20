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في الشتاء.. كيفية الحفاظ على بطارية السيارة في المسافات القصيرة؟

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
في الشتاء.. كيفية الحفاظ على بطارية السيارة في المسافات القصيرة؟
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نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني السائقين لحماية بطارية السيارة في الشتاء وخاصة في المسافات القصيرة على النحو التالي:-

تشغيل أقل عدد ممكن من التجهيزات التي تستهلك التيار الكهربائي، وذلك أثناء القيادة للمسافات قصيرة، طالما أن ذلك لن يضر بالسلامة.

وأوضح "فينتشينزو لوكا"، عضو الهيئة الألمانية أن قائد السيارة لا يمكنه الاستغناء عن الضوء للرؤية الواضحة على سبيل المثال، على العكس من التجهيزات الإضافية للراحة مثل تدفئة المقاعد وأنظمة الصوت الفائقة التي تستهلك المزيد من التيار، والتي لن تتمكن السيارة من إعادة شحن الطاقة التي تم استهلاكها في المسافات القصيرة بشكل كافٍ.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن السيارات الحديثة بها أيضا العديد من الأنظمة التي تستهلك التيار حتى في حال توقف السيارة، فالموديلات الكبيرة تحتوي على أكثر من 70 وحدة تحكم منها ما يبقى في وضع الاستعداد حتى عند إيقاف السيارة، ومن هذه الأنظمة نظام الدخول بدون مفتاح ونظام الإنذار، وعند عدم إغلاق السيارة في المرآب تبقى بعض وحدات التحكم أيضا في وضع الاستعداد وهو ما يتطلب استهلاك التيار.
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