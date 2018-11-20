في الشتاء.. كيفية الحفاظ على بطارية السيارة في المسافات القصيرة؟

نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني السائقين لحماية بطارية السيارة في الشتاء وخاصة في المسافات القصيرة على النحو التالي:-





تشغيل أقل عدد ممكن من التجهيزات التي تستهلك التيار الكهربائي، وذلك أثناء القيادة للمسافات قصيرة، طالما أن ذلك لن يضر بالسلامة.





وأوضح "فينتشينزو لوكا"، عضو الهيئة الألمانية أن قائد السيارة لا يمكنه الاستغناء عن الضوء للرؤية الواضحة على سبيل المثال، على العكس من التجهيزات الإضافية للراحة مثل تدفئة المقاعد وأنظمة الصوت الفائقة التي تستهلك المزيد من التيار، والتي لن تتمكن السيارة من إعادة شحن الطاقة التي تم استهلاكها في المسافات القصيرة بشكل كافٍ.



