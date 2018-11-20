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العالم يتحول إلى اللون الأزرق احتفالًا بـ"يوم الطفل العالمي"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
العالم يتحول إلى اللون الأزرق احتفالًا بـيوم الطفل العالمي
يوم الطفل العالمي
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العالم يحتفل بـ"يوم الطّفل العالمي"!


يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر وكما في كلّ عام بـ"يوم الطفل العالمي" الذي يهدف إلى تعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإنّ 20 نوفمبر  يوافق تاريخ ذات اليوم عام 1959 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل. وهو أيضاً تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وبحسب الأمم المتحدة، يتيح اليوم العالمي للطفل لكل واحد منّا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.

وحددت الأمم المتحدة موضوع عام 2018 وهو "الأطفال يتولون المهمة ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق".

وأضافت أن "العالم سيتحول إلى اللون الأزرق في هذا العام! نحن نريد إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، ونعلم أنك تريك ذلك أيضاً."

كما أطلقت وسما للمشاركة في هذا اليوم باستخدام الهاشتاج "#GoBlue".

المزيد عن: يوم الطفل العالمي الأمم المتحدة World Childrens Day GoBlue 20 نوفمبر
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