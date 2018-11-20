المنتخب الأوليمبي يقترب من مواجهتين أوروبيتين

اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم.برئاسة هاني أبوريدة، من إنهاء الاتفاق مع عدد من الاتحادات الأوروبية لتوفير لقائين وديين أمام المنتخب الأوليمبي، خلال شهر مارس المقبل.





ويعتبر المنتخبين الإسباني والهولندي، أقرب المنتخبات التي ستواجه المنتخب الوطني الأوليمبي، وديًا بعد ترحيبهما بخوض المباريات بالإراضي الإسبانية.





ويستعد المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لنهائيات الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة أواخر العام المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



