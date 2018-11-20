أستاذ تغذية يكشف الحلوى المفضل تناولها في المولد النبوي (فيديو)

قال الدكتور مجدي نزيه، أستاذ التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه يجب الانتباه لعدة نقاط عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى ضرورة الحرص وعدم تناول كميات كبيرة منها يوميا، حيث إن الحلويات بها الكثير من السعرات الحرارية وكل جرام من السكر أو النشا يعطي 4 سعرات حرارية، بالإضافة إلى أن بعض الحلويات قد تكون خاماتها مخزنة لفترة طويلة أو أصابها الفساد بما يسبب الأمراض.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أنه يفضل تناول الملبن المحشو بعين الجمل أو السادة وليس الملون أو المحتوي مكسرات مفتتة، موضحا أنه من المستحب أيضا تناول الحمصية والسمسية وليس من الضروري تناول الفولية لكون الفول السوداني المخزن قد يصيبه الفساد ويؤدي في النهاية للسرطان، لافتا إلى أن الحلوى الملونة أو العجائن السكرية يجب الابتعاد عنها أيضا لكون الألوان التي تستخدم لا تكون من أصل طبيعي وهي تعد من أخطر الإضافات الكيميائية.

وأشار إلى ضرورة الحرص على شرب الكثير من الماء وعودة ثقافة الماء لحياتنا اليومية لما لها من أهمية كبيرة للجسم وتساهم في ضبط معدلات السكر بالدم.