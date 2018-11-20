ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ تغذية يكشف الحلوى المفضل تناولها في المولد النبوي (فيديو)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
أستاذ تغذية يكشف الحلوى المفضل تناولها في المولد النبوي (فيديو)
طباعة
ندى محمد
 

قال الدكتور مجدي نزيه، أستاذ التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه يجب الانتباه لعدة نقاط عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى ضرورة الحرص وعدم تناول كميات كبيرة منها يوميا، حيث إن الحلويات بها الكثير من السعرات الحرارية وكل جرام من السكر أو النشا يعطي 4 سعرات حرارية، بالإضافة إلى أن بعض الحلويات قد تكون خاماتها مخزنة لفترة طويلة أو أصابها الفساد بما يسبب الأمراض.

 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أنه يفضل تناول الملبن المحشو بعين الجمل أو السادة وليس الملون أو المحتوي مكسرات مفتتة، موضحا أنه من المستحب أيضا تناول الحمصية والسمسية وليس من الضروري تناول الفولية لكون الفول السوداني المخزن قد يصيبه الفساد ويؤدي في النهاية للسرطان، لافتا إلى أن الحلوى الملونة أو العجائن السكرية يجب الابتعاد عنها أيضا لكون الألوان التي تستخدم لا تكون من أصل طبيعي وهي تعد من أخطر الإضافات الكيميائية.

 

وأشار إلى ضرورة الحرص على شرب الكثير من الماء وعودة ثقافة الماء لحياتنا اليومية لما لها من أهمية كبيرة للجسم وتساهم في ضبط معدلات السكر بالدم.
المزيد عن: حلوى المولد النبوى أستاذ تغذية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 11:30:01 AM