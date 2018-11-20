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"ثابت" منسقا اعلاميا لمباراتي افتتاح ونهائي مونديال الأندية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:38 ص
ثابت منسقا اعلاميا لمباراتي افتتاح ونهائي مونديال الأندية
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الفجر الرياضي
 
اختارت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة عشر من كأس العالم للأندية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، المصري محمد ثابت مدير الإعلام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منسقاً إعلامياً لمباراتي الافتتاح و النهائي في البطولة.

كان محمد ثابت قد تم اختياره منسقاً إعلامياً لمباراتي الافتتاح والنهائي لكأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا مؤخرا.

كما شارك ثابت كمنسق اعلامي في العديد من بطولات كأس العالم و مونديال الأندية في الفترات الماضية و  كأس أمم أفريقيا و دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 12 و حتى 22 ديسمبر 2018، على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وملعب هزاع بن زايد في العين.

ويشارك في البطولة كل من ريال مدريد الإسباني، وكاشيما أنتلرز الياباني، و الترجي التونسي، وجوادالاخارا المكسيكي،وتيم ويلينجتون النيوزيلندي، والعين الإماراتي، والفائز من مباراة بوكا جونيورز و ريفر بليت.
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