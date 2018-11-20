مسؤول أوكراني سابق يكشف نصائح واشنطن لتنظيم "ثورة" في دونباس

كشف النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الأوكرانية، أن واشنطن عرضت على كييف قطع الكهرباء والمياه عن سكان إقليم دونباس لخلق "ثورة" هناك وتسريع عملية استعادة الإقليم غير المسيطر عليه.

وقال النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إيغور رومانينكو، في حديث لصحيفة "أوبوزريفاتل" الأوكرانية: "الأمريكيون يعرضون على أوكرانيا أن تقوم بإغلاق الحدود بإحكام دون السماح بعبورها من قبل أي شخص أو أي شيء، حتى قطع الموارد الطبيعية والكهرباء والماء. وسرعان ما سيؤدي اتخاذ هذه الإجراءات إلى خلق "وضع ثوري" لا تقبله روسيا حيث أنها غير قادرة على تحمله، وسيكون بالإمكان دفع وتحريك هذه العملية (عودة الإقليم إلى أوكرانيا) من نقطة الصفر".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (في دونباس)، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في فبراير من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.