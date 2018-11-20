"العدوي" يدير لقاء المقاولون والجونة..وعادل لـ"إنبي والاتحاد"
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:27 صالفجر الرياضي
أعلنت الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الخامس عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي.
المقاولون العرب والجونة:- أحمد العدوي ويعاونه محمد عزازي واسامة السيد، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عمارة حكماً خامساً.
إنبي والاتحاد:- محمد عادل ويعاونه شريف عبد الله ومحمد فاروق، وأحمد ناصر محمود حكماً رابعاً، وكل من سيد عبد الله وعباس حسن حكماً خامساً.