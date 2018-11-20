الطالع الفلكي الثّلاثَاء 20/11/2018.. إكسِير الحَيَاة!

**القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الواحدة و42 دقيقة

بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثالثة و3 دقائق عصراً بتوقيت

القاهرة.





**غربيّاً: الشّمس فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: الشّمس فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: الشمس فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





*اليوم 11 هَاتُور قبطى، 20 تشرين ثَانِ رُومى ، 12 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية،

إزعاج الإناث اليوم عواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -أمّك مِسْكِتْهَا من..(منين متتكلم؟)-مأدرش(ليه؟) -الرّقابة.(عبد

المنعم إبراهيم من فيلم هذا هو الحُبّ-1958)





*القمر فى الحَمَلْ غربيّاً

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست

بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على

الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب

والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ

يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*كل عام والقُرّاء بألف خير بِمُنَاسَبة المَوْلِد النّبَوَىّ الشّرِيف.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد أيقونة السّينما العربيّة النَجمة لُبنى عبد العزيز فكل عام وهِىَ بألف

خير ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم لُبنى عبد العزيز و الإسم لُبنى

حامد عبد العزيز ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها

نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(دنفركلورادو)،(عصبى للغاية)،(إمرأة تبتسم)،(روحٌ شُجاعَة)،(تاج أبيض)،

(سنُووايت/حسناء الجليد)،(شمسٌ بازغة) ،(يوم العشّاق فلانتايْن)،(فاكهة مُحرّمَة)،

(بزوغ عشتار)،(أوامر عشتار)، (إكسيرالحياة)،(بركان غاضب/نَشِط)،(لحظة حُبّ)

،(ملكة الرمال البعيدة/ ملكة من الرّمال البعيدة)،(صلاةٌ صافية/خاشعة).





*توأمتها الفلكيّة

الفنانة برلنتى عبد الحميد رَحِمَهَا الله والتى وُلدت معها فى نفس اليوم والشهر والسنة

، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم برلنتى عبد الحميد مع التنبيه أنها لا

تُعبّرعن صفات توجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر،

لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(مصدوم وحزين)،(الدّائرة الذهبيّة/الصّفوَة)،(معرفة باطنيّة/تصوّف)،(إصابة

الكاحل)،(أنثى صامدة)،(حظّ سعيد).





إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُقتضباً وواضحاً فى طلباتك أو

شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنى.





برج الثور: نشاطات خارج المنزل ،إن لم تحظ بها فلا يعنى أن تظل حبيس المنزل

وأنت عابس ، إبحث عن فيلم كوميدى قديم ، أبرك من مائة نزهة.





برج الجوزاء: تمسّك بهدوئك وثباتك الإنفعالى ،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك

الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج السّرطان: لامعنى أن تخبط رأسك فى الحائط فى محاولة لتغيير شخصٍ ما ،

المهم ألا تكون أنت من يدفع ثمن هذه الصفات.





برج الأسد: الكلمات الصغيرة قد تكبر مثل كرة الثلج لتصنع مُشاجرة من لاشيئ ،

إستعمل كلمة طيبة حتى لاتُفسد جمال اليوم مع أحب الناس لقلبك.





برج العذراء: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد،وتصرفاتك

الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز من الكنوز فلا تستخف بها.





برج الميزان: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، تتوقف

على تفكيرك الهادئ وإستشارة شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج العقرب: تمد يد العوْن للآخرين كعادتك حتى فى أكثر أوقاتك إنشغالاً وتوتراً

بدون تأفؤف أو إمتعاض، وهذا عشم الناس فيك.





برج القوس: كن حذراً فى تعاملاتك الماليّة اليوم ، خسارة بعض المال عن طريق

مشتروات لالزوم لها بسبب التهوّر والتسرّع واردة.





برج الجدى: لا يجب عليك الإستسلام للأسعار خاصةً إن كانت فى السّوق أسعار

منافسة ،لا تنهر محتاج إقترب منك يطلب الإحسان، يكفيه ذل السّؤال.





برج الدّلو: حضورك مصدرلإبهاج الأقارب والأصهار خاصةً مع الأطفال ، إحترس

من زلّة لسان بمزحة قد تخدش أذن الحاضرات.





برج الحُوت: تقوية صداقاتك القديمة أو تكوين صداقات جديدة، زيارة من أصدقاء أو