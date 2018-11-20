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لعروس هذا الموسم.. وصفات طبيعية من البرتقال لبشرة نضرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
لعروس هذا الموسم.. وصفات طبيعية من البرتقال لبشرة نضرة
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وصفات طبيعية من البرتقال لنضارة بشرتكِ طوال موسم الشتاءن وخاصة إذا كنتِ عروس جديدة:-

البرتقال مع السكر البني لإزالة الجلد الميت
- ملعقة كبيرة من عصير البرتقال
- ملعقة صغيرة سكر
اخلطي السكر مع عصير البرتقال، وافركيه بلطف على بشرتكِ لدقائق عدة، ثم اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.
كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا، فهو بمثابة غسول طبيعي لبشرتِك، ويخلّص من البثور السوداء.

البرتقال مع الزبادي لـ ترطيب البشرة
- ملعقة كبيرة برتقال
- ملعقة كبيرة زبادي
ضعي الزبادي والبرتقال في وعاء، وبفرشاة الماسك ابدئي بتوزريعه على بشرتِك.
اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة.
أزيلي الخليط بالماء الدافئ ثم الفاتر.
حاولي تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا، بخاصة للـ بشرة الجافة
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