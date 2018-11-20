ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البرتغال تتحدى بولندا بدون رونالدو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
البرتغال تتحدى بولندا بدون رونالدو
طباعة
الفجر الرياضي
 
يواجه منتخب البرتغال نظيره بولندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على استاد "أفونسو هنريكيس"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتعد مباراة اليوم "تحصيل حاصل" بعدما تأكد صعود المنتخب البرتغالي للدور نصف النهائي للمسابقة، حيث يعتلي الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما تأكد هبوط منتخب بولندا للمستوى الثاني، حيث يتذيل لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويغيب عن البرتغال في لقاء اليوم الدون كريستيانو رونالدو للحصول على راحة منذ المشاركة في كأس العالم، بالاضافة إلى الثنائي ماريو روي وروبين نيفيز بسبب الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة البرتغال وإيطاليا التي أقيمت السبت الماضي، بينما يغيب عن منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذى يعاني من إصابة خفيفة في الركبة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 9:50:54 AM