عرس جماعي للمثليين المهاجرين على الحدود الأمريكية

قرر 7 من الأزواج المثليين على الأقل عقد حفل زفاف جماعي، وهم في طريقهم ضمن قافلة على الحدود المكسيكية-الأمريكية.

وتقترب قافلة تتألف من آلاف سكان أمريكا الوسطى والمهاجرين من مناطق أخرى، من الحدود الأمريكية، وقد كشفت عن خصائصها غير المتوقعة إلى حد ما. وفقا لتقرير "إن بي سي".

وبموجب التقرير، فقد حضر الحفل ثلاثة أشخاص من كنيسة يونانية في شمال كاليفورنيا، شقوا طريقهم إلى تيخوانا لتقديم دعمهم لحفل الزواج الجماعي المثلي. وأقيمت الاحتفالات في Enclave Caracol، وهي منطقة صديقة لمثليي الجنس في وسط تيخوانا والتي كانت بمثابة محطة لأعضاء القافلة.

وفي عام 2015، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قانون زواج المثليين في الولايات المتحدة، في حين أقرت ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية زواج المثليين العام الماضي. وعلى ما يبدو، قرر المهاجرون إقامة الاحتفال أثناء وجودهم في المكسيك بسبب مخاوف من فصلهم أثناء عبورهم الحدود الأمريكية.