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محمد النني يرحل عن آرسنال لتمويل صفقة لاعب فياريال

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:05 ص
محمد النني يرحل عن آرسنال لتمويل صفقة لاعب فياريال
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، يرغب في التعاقد مع لاعب فياريال الإسباني، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن أوناي إيمري، يسعى لضم الإسباني بابلو فورنالس لتدعيم وسط أرسنال.

وأضافت الصحيفة أن فورنالس صاحب الـ22 عاما، لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 17.8 مليون إسترليني، كما أن آرسنال مستعد للتخلي عن لاعبه المصري محمد النني لتمويل الصفقة، حيث أن إيمري سيسمح له بالرحيل حال تلقى عرضا يصل إلى 15 مليون إسترليني.



المزيد عن: محمد النني كورة كرة فياريال رياضة اوناي ايمري ارسنال
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