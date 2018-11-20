حلول سريعة للاتصال بالإنترنت.. لو موبايلك مش متوصل بالراوتر

يعانى بعض مستخدمي الهواتف الذكية عند محاولة عمل اتصال بين هاتفهم الذكي والراوتر للاتصال بالإنترنت من عدم حدوث ذلك، ويكون الراوتر غير قادر على تحديد عنوان IP المطلوب استخدامه للاتصال بالشبكة، وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح لحل هذه المشكلة:-





- حاول إزالة الشبكة والاتصال بها من جديد

تعد أبسط طريقة للاتصال بالإنترنت، هى إزالة شبكة الواى فاى من قائمة الشبكات المحفوظة على الهاتف، ثم إعادة الاتصال بها من جديد من خلال اختيار اسمها وإدخال كلمة المرور، حيث يجب أن يكون المستخدم قادرًا على الاتصال بشبكة WiFi دون مواجهة أخطاء.





- إعادة تشغيل الراوتر والهاتف

من الخيارات الأخرى التى يمكن القيام بها لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال إعادة تشغيل كل من جهاز الراوتر وهاتف الأندرويد، كما ينصح بفصل الطاقة عن الراوتر لمدة 30 ثانية ثم القيام بتشغيله مرة أخرى.





- إعادة تسمية هاتف الأندرويد

يمكن أن يكون الراوتر اللاسلكى غير قادر على تحديد جهاز الأندرويد الخاص بك، مما يؤدى إلى حدوث هذه المشكلة، فى هذه الحالة، يعد تغيير اسم الأندرويد الخيار الأفضل.





- تقليل المساحة بين الهاتف والراوتر