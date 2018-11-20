ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"رجوي" تطالب الهيئات الدولية بإدانة ممارسات نظام إيران القمعية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:56 ص
رجوي تطالب الهيئات الدولية بإدانة ممارسات نظام إيران القمعية
رجوي
طباعة
وكالات
 

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، عموم المواطنين لاسيما أهالي الأهواز وخوزستان إلى التضامن مع عمال معملي قصب السكر والصلب.

 

كما طالبت رجوي، عبر حسابها على موقع تويتر، الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق العمال بإدانة سياسات الملالي القمعية والمعادية للعمال والعمل العاجل للإفراج عن المعتقلين.

 

وأضافت رجوي: انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم.

المزيد عن: ممارسات ايران القمعية رجوي ايران انتهاكات ايران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 9:50:54 AM