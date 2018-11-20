"رجوي" تطالب الهيئات الدولية بإدانة ممارسات نظام إيران القمعية

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، عموم المواطنين لاسيما أهالي الأهواز وخوزستان إلى التضامن مع عمال معملي قصب السكر والصلب.

كما طالبت رجوي، عبر حسابها على موقع تويتر، الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق العمال بإدانة سياسات الملالي القمعية والمعادية للعمال والعمل العاجل للإفراج عن المعتقلين.

وأضافت رجوي: انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم.