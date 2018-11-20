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قتلى فى إطلاق نار خارج مستشفى بشيكاغو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:52 ص
قتلى فى إطلاق نار خارج مستشفى بشيكاغو
شرطة شيكاغو
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وكالات
 

قال مسؤولون إن مسلحا قتل طبيبة بالرصاص خارج مستشفى فى مدينة شيكاغو، أمس الاثنين، قبل أن يقتحم المكان ويقتل شخصا يعمل فى صيدلية وشرطيا خلال تبادل لإطلاق النار قبل قتله.

 

وقال إيدى جونسون مفتش شرطة شيكاغو فى مؤتمر صحفى إن المسلح كان يعرف الطبيبة الذى قتلها خارج مستشفى ميرسى واصفا الجريمة بأنها عنف له دوافع شخصية.

 

وذكرت منافذ إعلامية فى شيكاغو أن المسلح هو خطيب سابق للطبيبة وقال شاهد عيان إنه كان يطالب باستعادة خاتم الخطبة.

 

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