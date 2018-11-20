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فلومينيسي مهدد بالهبوط في الدوري البرازيلي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:50 ص
فلومينيسي مهدد بالهبوط في الدوري البرازيلي
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تعادل فلومينيسي دون أهداف مع سيارا تحت الأمطار في ريو دي جانيرو، ليخفق الفريقان في تقليل مخاوف الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.

وظهر الفريقان بشكل متواضع ليبقى فلومينيسي دون انتصار للمباراة الخامسة على التوالي، فيما أخفق سيارا في الفوز للمباراة الرابعة.

وقبل 3 جولات على نهاية المسابقة يحتل سيارا المركز 14، في المسابقة المكونة من 20 فريقا، برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ويتقدم فلومينيسي بمركز واحد و3 نقاط على سيارا، وتهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية وتأكد بالفعل هبوط بارانا كلوب.

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