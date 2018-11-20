مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم

في مواجهة قوية يلتقي منتخبي البرازيل والكاميرون في في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 20-11-2018، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية، شاهد البث المباشر لمباراة البرازيل والكاميرون اليوم الثلاثاء بدون تقطيع لايف.

سيدخل منتخب السامبا المباراة وهو منتشٍ بانتصارٍ رائع بهدفٍ نظيف على أحد غرمائه التاريخيين، وذلك في مباراةٍ وديةٍ أيضاً جمعت بينهما في استاد الإمارات معقل فريق آرسنال الإنجليزي، وكان هذا اللقاء هو الخامس لأبناء تشيتشي منذ انتهاء كأس العالم 2018، وخلال هذه المباريات لم يخسر أو يتعادل زملاء نيمار رغم مواجهتهم الأرجنتين في البطولة الرباعية الدولية التي استضافتها السعودية.

المنتخب الكاميرون قادم من هزيمة في مباراته الأخيرة امام المغرب بهدفين دون رد، ويسعى المنتخب الكاميروني لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته التاريخية أمام البرازيل، حصري شاهد بث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون بث حي ولايف بدون تقطيع اليوم الثلاثاء.

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