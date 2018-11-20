ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جيجي حديد تدافع عن أصولها العربية (صور)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
جيجي حديد تدافع عن أصولها العربية (صور)
طباعة
وكالات
 


تصدت عارضة الأزياء، جيجي حديد، البالغة من العمر 23 سنة، للتعليقات المعادية على شبكة التواصل الاجتماعي بخصوص صورة لها على غلاف مجلة "فوغ" من سنة 2017.

أجرت جيجي حديد جلسة تصويرية لمجلة "فوغ" عربي لأول مرة في مارس/ آذار 2017، وهي تلبس حجابا على رأسها، وجراء ذلك حصلت على الكثير من التعليقات من المعجبين الذين أشادوا بها، وتعليقات أخرى نددت بفعلتها واتهمتها باستغلال واستخدام الثقافة الإسلامية لمصالحها الخاصة.

وكتب أحد المعلقين "أنها جعلت من الحجاب صرخة موضة (لجذب الناس)"، وانتهزت ثقافتها. 

وقالت جيجي حديد، ردا على التعليقات: لم أكن "عربية بما يكفي"، لأمثل تلك الفتيات، بالرغم من أنني نصف فلسطينية. وأضافت، أنا ألمانية وفلسطينية في وقت واحد، وأنا شقراء، وأحمل قيم أسلافي، وأقدر وأحترم ذلك، حسب "ياهو".

وشاركت حديد في سيدني، في مناسبة حملة تمكين المرأة في ريبوك، وأثناء الحديث، كشفت أنها قد تلقت انتقادات لكونها وجه الحملة بشكل عام.

وعلقت على الانتقادات: أنا إنسان، يمكنه فعل أخطاء، ويمكنه النمو والتعلم ليكون أفضل.


View this post on Instagram

عين على الشرق

A post shared by Deenathe1st (@deenathe1st) on

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما جيجي حديد الفجر الفني اصول عربية اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 8:10:01 AM