جيجي حديد تدافع عن أصولها العربية (صور)





تصدت عارضة الأزياء، جيجي حديد، البالغة من العمر 23 سنة، للتعليقات المعادية على شبكة التواصل الاجتماعي بخصوص صورة لها على غلاف مجلة "فوغ" من سنة 2017.





أجرت جيجي حديد جلسة تصويرية لمجلة "فوغ" عربي لأول مرة في مارس/ آذار 2017، وهي تلبس حجابا على رأسها، وجراء ذلك حصلت على الكثير من التعليقات من المعجبين الذين أشادوا بها، وتعليقات أخرى نددت بفعلتها واتهمتها باستغلال واستخدام الثقافة الإسلامية لمصالحها الخاصة.





وكتب أحد المعلقين "أنها جعلت من الحجاب صرخة موضة (لجذب الناس)"، وانتهزت ثقافتها.





وقالت جيجي حديد، ردا على التعليقات: لم أكن "عربية بما يكفي"، لأمثل تلك الفتيات، بالرغم من أنني نصف فلسطينية. وأضافت، أنا ألمانية وفلسطينية في وقت واحد، وأنا شقراء، وأحمل قيم أسلافي، وأقدر وأحترم ذلك، حسب "ياهو".





وشاركت حديد في سيدني، في مناسبة حملة تمكين المرأة في ريبوك، وأثناء الحديث، كشفت أنها قد تلقت انتقادات لكونها وجه الحملة بشكل عام.