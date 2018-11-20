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مدرب البرتغال يستعين بوسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن رونالدو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:19 ص
مدرب البرتغال يستعين بوسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن رونالدو
رونالدو
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ريهام عبدالمحسن
 

أكد فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال بأن كريستيانو رونالدو نجم المنتخب لا يزال ضمن صفوف منتخب بلاده واستعان بوسائل التواصل الإجتماعي تويتر وانستجرام للدفاع عنه، حيث نشر الدون رسائل دعم لمنتخب بلاده قبل وبعد المباريات وهو ما أشار إليه سانتوس.

 

وقال سانتوس في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بولندا : "إذا كان الشك يعتري أحدا بشأن انتساب رونالدو للمنتخب فعليه فقط أن يتابع مشاركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل وبعد المباريات".

 

وأضاف: "بصرف النظر عن ذلك، فلن أذيع علنا محتوى أي حوار خاص دار بيننا. سنستمر كما كنا. هذا لن يصب في مصلحة المنتخب ولا مصلحة البرتغال. إنه يقلل من فضل بعض اللاعبين الذين خاضوا التصفيات بطريقة رائعة".

 

وتابع : "نتحدث عن رونالدو أفضل لاعب في العالم، ولكن من المهم أيضا أن نتحدث عن لاعبي المستقبل".

 

واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً : "يمكنكم مواصلة طرح السؤال باستمرار لكن من الصعب أن أستمر في الإجابة عن السؤال ذاته".

المزيد عن: كريستيانو رونالدو سانتوس رياضة البرتغال اخبار الرياضية
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