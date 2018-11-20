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بمساعدة رونالدو.. محاولات مكثفة من ريال مدريد لضم موهبة كورنثيانز

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:17 ص
بمساعدة رونالدو.. محاولات مكثفة من ريال مدريد لضم موهبة كورنثيانز
رونالدو
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ريهام عبدالمحسن
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للظفر بخدمات البرازيلي بيدرينيو لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.


وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن ريال مدريد بدأ بالفعل محادثات مع كورينثيانز البرازيلي لضم بيدرينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

بيدرينيو صاحب الـ20 عاما قادر على اللعب في أكثر من مركز، حيث يمكنه اللعب في مركزي الوسط والهجوم ويُفضل اللعب كجناح أيمن وخاض 38 مباراة مع كورينثيانز هذا الموسم ويوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

 

وكانت صورة قد انتشرت مؤخرًا تجمع بين رونالدو ورئيس بلد الوليد حاليًا ونجم ريال مدريد السابق مع أندريس سانشيز رئيس كورينثيانز وفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

 

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن رونالدو يسعى لإتمام الصفقة لصالح ريال مدريد على أن يضم اللاعب لصفوف بلد الوليد بعدها على سبيل الإعارة.

 

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