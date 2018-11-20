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العثور على لوحة بيكاسو المسروقة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
العثور على لوحة بيكاسو المسروقة
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عثرت الشرطة الرومانية على لوحة مسروقة للفنان العالمي بابلو بيكاسو تساوي مئات آلاف الدولارات.

وأكدت هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا "أن قوات الشرطة عثرت على لوحة"hed of Harlequin" المسروقة من متحف روتردام عام 2012 في منطقة Tulcea الرومانية".

ولم تفصح الهيئة عن الكثير من المعلومات حول الموضوع بعد، إلا أنها أكدت أن مواطنين هولنديين عثرا على اللوحة بالصدفة أثناء زيارة لهما إلى رومانيا، وقاما بإبلاغ سفارة بلادهما هناك، لتقوم الأخيرة بإبلاغ الشرطة التي سارعت بمصادرة اللوحة، وطلبت من الخبراء التأكد مما إذا كانت هي نفسها الأصلية التي فقدت منذ 6 أعوام تقريبا.

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