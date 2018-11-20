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برلماني يطالب بإغلاق "قنوات الدجل"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:27 ص
برلماني يطالب بإغلاق قنوات الدجل
إسماعيل نصر الدين - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
طالب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بإغلاق القنوات الفضائية التي أسماها بـ"قنوات الدجل"، معقبا: "انتهى الزمن الغابر وعايزين ننضف عقولنا من هذه المهاترات التي لا تعتمد على أساس علمي ولا طبي، ولا صحيح الدين".

وأضاف "نصر الدين"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، ويقدمه سيد علي، أن كل هذه الأمور لابد أن نضع نهاية لها، مناشدا الدولة بإغلاق هذه القنوات التي أثرت على سلوكيات الناس.
المزيد عن: محلس النواب قنوات سيد علي دجل
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