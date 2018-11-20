برلماني يطالب بإغلاق "قنوات الدجل"



وأضاف "نصر الدين"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، ويقدمه سيد علي، أن كل هذه الأمور لابد أن نضع نهاية لها، مناشدا الدولة بإغلاق هذه القنوات التي أثرت على سلوكيات الناس.

طالب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بإغلاق القنوات الفضائية التي أسماها بـ"قنوات الدجل"، معقبا: "انتهى الزمن الغابر وعايزين ننضف عقولنا من هذه المهاترات التي لا تعتمد على أساس علمي ولا طبي، ولا صحيح الدين".