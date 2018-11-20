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مفتي الجمهورية: سنة النبي هي حل لكل مشاكل حياتنا المعاصرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:53 ص
مفتي الجمهورية: سنة النبي هي حل لكل مشاكل حياتنا المعاصرة
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النبي عندما ولد أنار الدنيا والوجود بنوره، وفرح به كل شيء، فالرسول نور، ولم يكن أحد في نوره.

وأضاف "علام"، في كلمة بـ"صالون المحور"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن أنوار الرسول تتلألأ في وجوه من اتبعه، اتباعا حقيقيا، فإن القرآن الكريم، والسنة هي ميراث النبوة.

وتابع مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم لم يترك شيئا، وسنة النبي هي حل لكل مشاكل حياتنا المعاصرة.
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