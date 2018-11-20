آمنة نصير: ما تم في الخطاب الديني لم يصل إلى ما نرجوه



وأضافت "نصير"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنها تتمنى أن يكون الخطاب قادرا على تشكيل الأمة، وبيان السلبيات ونبذها، وتثبيت المبادئ للإنسانية جمعاء.



وأشارت أستاذ الفلسفة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب أكثر من مرة بهذا، ولكن لم يتحقق ما نرجوه في هذا المجال.

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة، عضو مجلس النواب، إن ما تحقق على أرض الواقع في تفعيل تجديد الخطاب الديني، ليست حية ولا نابضة كما هي طبيعة الخطاب الديني الذي يشكل مجتمعات، ولم تصل إلى ما نرجوه.