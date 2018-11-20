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آمنة نصير: ما تم في الخطاب الديني لم يصل إلى ما نرجوه

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:52 ص
آمنة نصير: ما تم في الخطاب الديني لم يصل إلى ما نرجوه
الدكتورة آمنة نصير - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة، عضو مجلس النواب، إن ما تحقق على أرض الواقع في تفعيل تجديد الخطاب الديني، ليست حية ولا نابضة كما هي طبيعة الخطاب الديني الذي يشكل مجتمعات، ولم تصل إلى ما نرجوه.

وأضافت "نصير"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة Extra News الفضائية، أنها تتمنى أن يكون الخطاب قادرا على تشكيل الأمة، وبيان السلبيات ونبذها، وتثبيت المبادئ للإنسانية جمعاء.

وأشارت أستاذ الفلسفة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب أكثر من مرة بهذا، ولكن لم يتحقق ما نرجوه في هذا المجال.
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