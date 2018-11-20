شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أثارت حفيدة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بأحدث ظهور لها في عيد ميلادها.





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو من عيد ميلاد رهف حفيدة هيفاء وهبي من ابنتها الوحيدة، وهي تلهو وترتدي وشاح خاص بعيد ميلادها السابع.