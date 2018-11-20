شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:30 ص
أثارت حفيدة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بأحدث ظهور لها في عيد ميلادها.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو من عيد ميلاد رهف حفيدة هيفاء وهبي من ابنتها الوحيدة، وهي تلهو وترتدي وشاح خاص بعيد ميلادها السابع.
وأجمع عدد من مرتادي شبكة الإنترنت، على وجود تشابه بين حفيدة هيفاء وهبي وجدتها، بل وتوقعوا لها مستقبلا فنيا مبهرا.
وكان آخر ظهور علني لحفيدة هيفاء وهبي، أثناء الاحتفال بعيد "الهالوين"، الموافق 31 أكتوبر، والذي خضعت فيه لجلسة تصوير، ارتدت فيها فستانا أسود اللون وهي بكامل مكياجها.
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