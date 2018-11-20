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رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال المشيخة الصوفية بذكرى المولد النبوي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:06 ص
رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال المشيخة الصوفية بذكرى المولد النبوي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بذكرى المولد النبوي الشريف المقرر إقامته بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

يذكر أن كلا من مشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف كانتا قد أعلنتا انضمامهما لحملة وزارة الأوقاف المصرية العالمية "رسول الإنسانية" للتعريف بالرسول ورسالته السمحة الغراء التي جاءت رحمة للإنسانية جمعاء.

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