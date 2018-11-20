١٢ معلومة عن جمال سليمان في عيد ميلاده





يحتفل الفنان السوري جمال سليمان، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده التاسع والخمسين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٢ معلومة عنه.





١- ولد جمال سليمان في العشرين من نوفمبر ١٩٥٩، في حي باب سريجة بالعاصمة السورية دمشق.





٢- عمل في صغره في العديد من المهن الشاقة منها: "تسعة أشقاء عمل في طفولته بأكثر من مهنة من بينها الحدادة والنجارة والديكور وفي مغسلة سيارات وفي الطباعة".





٣- انطلق مشواره الفني في عام ١٩٧٤، حيث التحق بفرقة هواة مسرحية اسمها "شباب القنيطرة"، وشارك في ثلاث دورات من مهرجان مسرح الهواة السوري.





٤- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج في عام ١٩٨١، بتقدير جيد جدًا.





٥- حصل على منحة دراسية إلى بريطانيا، ونال درجة الماجستير في الدراسات المسرحية قسم الإخراج المسرحي من جامعة ليدزعام 1988، ثم عاد للعمل أستاذ لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.





٦- شارك في السينما بأفلام "المتبقي"، و"الترحال".





٧- في عام 1996، اُختير سفير لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.





٨- في عام 2001، وبالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان إلى سوريا، أنتج سلسلة من الأفلام الوثائقية بعنوان "أعمدة النور" التي تتحدث عن تاريخ المسيحية في سوريا ودور القديسين السوريين في نشر المسيحية في العالم.





٩- اشتهر في مصر بعد قيامه ببطولة مسلسل "حدائق الشيطان"، ثم قدم بعدها مسلسلات هامة منها: "سيدنا السيد".





١٠- في عام ٢٠١١، انضم لقائمة الفنانين السوريين المناهضين لنظام بشار الأسد، معلنًا دعمه للتظاهرات ضد الأسد.





١١- في عام ٢٠١٥، فُصل من نقابة الفنانين السوريين، وأُحيل للتأديب بتهمة مشاركتهم في سفك دماء الشعب السوري.





١٢- تزوج ٣ مرات، الأولى من الممثلة السورية وفاء موصللي، وانفصلا عنها بعد ثماني سنوات، والثانية من الإعلامية قمر عمرايا لمدة أربعة وعشرين ساعة، وحاليًّا متزوج من رنا محمد سلمان، ابنة وزير الإعلام السوري السابق، منذ عام ٢٠٠٣، وأنجبا ابنهما محمد في عام ٢٠٠٩.















