بونوتشي يعتذر بعد وصفه لمشجعي إيطاليا بالحمقى

اعتذر ليوناردو بونوتشي نجم إيطاليا عن تصريحاته التي وصف بها الجماهير بالحمقى عقب التعادل السلبي ضد البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية السبت الماضي.

وقال بونوتشي في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "نحن نسير على الطريق الصحيح، حيث لعبنا بشكل جيد ضد أبطال أوروبا وأمام منتخب بولندا وستكون رحلتنا طويلة".

وأضاف: "صافرات الاستهجان؟ لقد تقبلت الصافرات دائمًا، لكن الصافرات وأنا أرتدي قميص المنتخب الوطني أزعجتني ففي هذه الحالة نحن جميعا جزء من هذا الفريق والأمر مختلف في المنتخب عن النادي".

وكان بونوتشي قد وصف بعض المشجعين الذين أطلقوا صافرت الاستهجان ضده بالحمقى عقب مواجهة البرتغال.

واختتم بونوتشي تصريحاته قائلا: "كنت مخطئا بوصف المشجعين بالحمقى وأعلم أنني مستهدف ولكنني أيضًا لاعب محترف".

وستخوض إيطاليا الثلاثاء مباراة ودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الأجندة الدولية.