سفير السودان بالقاهرة يفتتح معرض "فضاءات لونية" للفنان راشد دياب.. السبت (صور)
يفتتح السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير دولة السودان معرضًا للفنان التشكيلي السوداني الكبير الدكتور راشد دياب تحت عنوان "فضاءات لونية" وذلك يوم السبت القادم 24 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري بيكاسو إيست بالقاهرة الجديدة.
وقال رضا بيكاسو مدير الجاليري إن العرض هو الأول للفنان راشد دياب بمصر وهي مناسبة مهمة لقيمة الفنان الكبير وفرصة للتعرف على عالمه وأسلوبه وتكنيكه في التصوير، حيث تحمل أعمله بصمة خاصة لها تفردها من حيث التكوين والبناء التشكيلي والتوظيف اللوني ودلالاته وكذلك رموزه وشخوصه كلها تتشح بثقافة المجتمع السوداني، وهي وإن كانت ليست غريبة عن ثقافة المجتمع المصري إلا أنها لها خصوصية وتتفرد في تفاصيلها مما يجعل مشاهدة أعماله متعة بصرية وجمالية وفنية مهمة جدًا."
وعن معرضه قال راشد دياب: "تغيب المساحات وتلتقي بمعزل عن خبرة الفنان وأحيانًا كثيرة يبحث عنها الفنان نفسه في فراغات جديدة، وفضاء واسع، فالعمل الفني هو عبارة عن حالة من التحول من المعقول إلى المحسوس حيث تكتسي هذه المساحات المقصودة بظلال تبريرية لمسعى الوفاق بين حالة ظهور الخيال وعمق الرؤية والشكل.. في أعمالى وخاصة في هذا المعرض أجد ما أبحث عنه بعد اشباع رغبتي في الرسم وفرحتي بالتلوين في المساحات محققاً لوجودي من خلال حالة البحث المتواصلة كمرجعية حتمية لوجودي في هذا العالم، النيل والصحراء والمرأة هى مواضيعي الكبرى، أحببت النيل بعطاءه وعشقت الصحراء بعتمتها، بصمتها والمرأة لنبلها".