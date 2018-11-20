لوريس قبل مواجهة أوروجواي: ستكون مباراة جميلة وكافاني خارج التصنيف

اعتبر هوجو لوريس قائد وحارس المنتخب الفرنسي وتوتنهام أن إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي وباريس سان جيرمان، "لاعب خارج الإطار المعروف".

ويواجه منتخب فرنسا نظيره أوروجواي اليوم الثلاثاء وديا ضمن فترة التوقف الدولي.

وقال لوريس في تصريحات في المؤتمر الصحفي : "كافاني هو هداف باريس سان جيرمان ولا يمكن التشكيك فيه. هو لاعب خارج التصنيف. أوروجواي تمتلك واحدا من أفضل الثنائيات الهجومية في العالم. رغم كونها ودية إلا أنها ستكون مباراة جميلة".

وأضاف: "اللعب القائم على الاستحواذ ليس موجودا في جينات كرة القدم الفرنسية، الواقعية هي أهم شيء في كرة القدم، نحن قادرون على فرض أمور كثيرة في الملعب بسبب قوة اللاعبين وموهبتهم".

وعن طريقة لعب فريقه أمام هولندا، قال لوريس : "أول شيء هو أن الخصم قدم مباراة كبيرة. سمعة المنتخب الفرنسي تتعلق باللعب بشجاعة لكنهم أكلونا في هذه المباراة. إذا لم تحترم ما هو أساسي وتلعب بالكثافة اللازمة، فمن الصعب أن تقدم شيئا طيبا على أرض الملعب".

وتابع : "كل مواجهة في دوري الأمم حاسمة ولم نلعب المباراة التي كان يجب علينا أن نلعبها، لم نقدر في أي لحظة على الدخول في أجواء المباراة، الهزيمة قد تستخدم كمرجعية للعودة لنفس المستوى الذي سمح لنا بالتتويج بمونديال 2018".

واختتم لوريس تصريحاته قائلاً : "قد تكون مفيدة للمستقبل وفي التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية".