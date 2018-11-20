3 محطات على مائدة باسم مرسي في يناير.. تعرف عليها

بات في حكم المؤكد عودة باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمعار إلى نادي لاريسا اليوناني إلى الدوري المصري الممتاز من جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وفكر باسم مرسي مهاجم لاريسا اليوناني في العودة إلى نادي الزمالك في يناير المقبل إلا أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك رفض عودته وتحفظ على مستواه الفني في الفترة الأخيرة مع الفريق اليوناني.

وبدأ باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض التفكير في عدة بدائل أخرى بالدوري المصري الممتاز بسبب أزمة أوراق الخدمة العسكرية.

ويمتلك باسم مرسي مهاجم فريق لاريسا اليوناني ثلاثة عروض من الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي هي؛ المقاولون العرب والإنتاج الحربي وطلائع الجيش للمفاضلة بينهم قبل قدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وجاءت تجربة باسم مرسي مع لاريسا اليوناني متواضعة للغاية حيث شارك في 5 مباريات ولم يسجل أي أهداف أو يصنع أهداف لزملائه بالفريق.