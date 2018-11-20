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رئيس الجبلاية الأسبق يوجه رسالة نارية إلى لجنة الكرة بالأهلي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:48 ص
رئيس الجبلاية الأسبق يوجه رسالة نارية إلى لجنة الكرة بالأهلي
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

رفض عصام عبد المنعم نجم الأهلي السابق، فكرة اعتماد الأهلي على تدعيم الفريق بعناصر صغيرة من الدرجة الثانية أو فرق الشباب بالأندية الأخرى من أجل بناء الفريق للمستقبل.

 

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي يسعى للفوز اليوم وهدفه البناء لليوم ولم يكن يعتمد أبدًا على فكرة البناء للمستقبل.

 

وتابع أن لجنة الكرة بالأهلي لم تكن موفقة في تبني فكرة البناء للمستقبل، مشيرًا إلى أن الأحمر دائمًا يسعى للفوز.

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