ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

في ذكرى ميلاد سعيد أبو بكر.. تعرف على حقيقة خطوبته من ماجدة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
في ذكرى ميلاد سعيد أبو بكر.. تعرف على حقيقة خطوبته من ماجدة
طباعة
شيماء عطية
 

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ ١٠٥ على ميلاد الفنان الراحل سعيد أبوبكر، حيث وُلد في ٢٠ نوفمبر ١٩١٣، في طنطا بمحافظة الغربية، وظهرت موهبته التمثيلية في صغره، حيث كان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بمدرسته، وقدم أشهر المسرحيات العالمية على مسرحها.


كان أبو بكر من أوائل المنضمين للمعهد المسرح الذي أسسه زكي طليمات عام ١٩٤٥، وحصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1947، وعمل مفتشًا بالمسرح المدرسي إلى جانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث، كما أخرج عددًا من المسرحيات مطلع الخمسينات، منها مسرحية “صندوق الدنيا" ومسرحية “بابا عايز يتجوز” ومسرحية “حواء” ومسرحية “الناس اللي فوق” لنعمان عاشور.


ولعب الراحل أيضًا أدورًا ثانوية في السينما في أفلام مهمة منها: "يوم سعيد" و"الوردة البيضاء"، كما قام ببطولة فيلم وحيد هو "السبع أفندي" وتوفي في السادس عشر من أكتوبر ١٩٧١ بعد معاناة مع مرض القلب.


حقيقة ارتباطه بالفنانة ماجدة

نشرت مجلة الكواكب فى عددها الصادر فى أبريل ١٩٥٠، خبر خطوبة الفنانة "ماجدة" على الفنان سعيد أبوبكر مرفقًا بصوره لأبوبكر وهو يضع خاتم الخطبة في أصبع ماجدة، ليتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل، حيث صدر تكذيب للخبر في نفس العدد لكن في مساحة أصغر ما جعل الكثيرين لا يلتفون للأمر ويصدقون الخبر.


المزيد عن: نجوم الفن ميلاد مشاهير مزيكا فن سينما سعيد ابو بكر ذكرى دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 5:11:38 AM