في ذكرى ميلاد سعيد أبو بكر.. تعرف على حقيقة خطوبته من ماجدة

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ ١٠٥ على ميلاد الفنان الراحل سعيد أبوبكر، حيث وُلد في ٢٠ نوفمبر ١٩١٣، في طنطا بمحافظة الغربية، وظهرت موهبته التمثيلية في صغره، حيث كان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بمدرسته، وقدم أشهر المسرحيات العالمية على مسرحها.





كان أبو بكر من أوائل المنضمين للمعهد المسرح الذي أسسه زكي طليمات عام ١٩٤٥، وحصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1947، وعمل مفتشًا بالمسرح المدرسي إلى جانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث، كما أخرج عددًا من المسرحيات مطلع الخمسينات، منها مسرحية “صندوق الدنيا" ومسرحية “بابا عايز يتجوز” ومسرحية “حواء” ومسرحية “الناس اللي فوق” لنعمان عاشور.





ولعب الراحل أيضًا أدورًا ثانوية في السينما في أفلام مهمة منها: "يوم سعيد" و"الوردة البيضاء"، كما قام ببطولة فيلم وحيد هو "السبع أفندي" وتوفي في السادس عشر من أكتوبر ١٩٧١ بعد معاناة مع مرض القلب.



