القليوبي: احتمالات كبيرة لوجود غاز في منطقة البحر الأحمر



وأضاف "القليوبي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن قطاع البترول بدأ بعمل دراسات في أكتوبر 2017، ومسح ديموجرافي في منطقة البحر الأحمر، وهناك احتمالات كبيرة لوجود غاز طبيعي في هذه المنطقة.



وتابع، أن هذا يشجع المستثمرين على الإقبال الشديد عليها، لأنه تم توفير جزء الدراسات والأبحاث، وهناك شركات أمريكية تسعي لكي تدخل هذه الشركات للبحث والتنقيب في البحر الأحمر والمتوسط.

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن منطقة البحر الأحمر كانت واعدة في عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي، وامتدادها منطقة مهمة، ولذلك كان مهم ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.