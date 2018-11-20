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عصام عبد المنعم: كنت أتمنى اللعب بجوار أبوتريكة بدلًا من الجوهري

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
عصام عبد المنعم: كنت أتمنى اللعب بجوار أبوتريكة بدلًا من الجوهري
ابو تريكة
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كشف عصام عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد ابو تريكة لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر السابق.

 

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه كان يتمنى اللعب بجوار أبوتريكة بدلًا من الجوهري، مشيرًا إلى أن الجوهري كان نفاثة كروية، لكن أبوتريكة كان حدوتة في كرة القدم لما يملكه من إمكانيات داخل الملعب بجانب أخلاقه العالية.

المزيد عن: عصام عبد المنعم رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابو تريكة
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