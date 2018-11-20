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تعرف على أشهر أغاني الطفل في يومه العالمي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:55 ص
تعرف على أشهر أغاني الطفل في يومه العالمي
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شيماء عطية
 


يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للطفل والذي تأسس في ٢٠ نوفمبر ١٩٥٤، وهو يصادف الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.


وقد وجه الموسيقيون المصريون اهتمامًا كبيرًا للأطفال، حيث قدموا العديد من الأغنيات المرحة والخفيفة التي تناسب عقولهم في هذه المرحلة من العمر.


وفي التقرير التالي، يقدم "الفجر الفني" أشهر ٦ أغنيات عربية للطفل.


١- أبريق الشاي

من أشهر أغاني الأطفال التي كتبها الراحل صلاح جاهين، ولحنها إبراهيم رجب، وغناها سيد الملاح.


٢- البنات ألطف الكائنات
غنت الفنانة سعاد حسني واحدة من أشهر أغنيات الأطفال وهي "البنات ألطف الكائنات"، والتي كتبها صلاح جاهين، ولحنها كمال الطويل.


٣- ذهب الليل
يعد الموسيقار والمطرب الراحل محمد فوزي من أشهر من اهتم بتقديم أغاني للأطفال، ولعل أشهر أغنياته "ذهب الليل"، والتي كتبها حسين السيد، ولحنها وغناها فوزي بنفسه.


٤- ماما زمانها جاية
إلى جانب "ذهب الليل"، قدم محمد فوزي أغنية "ماما زمانها جاية"، وهي من كلمات فتحي قورة.


٥- شخبط شخابيط 
في عام ٢٠٠٧، طرحت نانسي عجرم ألبوم غنائي كامل موجه للطفل، حيث ضم ٨ أغنيات، أشهرها: "شخبط شخابيط"، و"شاطر شاطر".


٦- يا بنات يا بنات
بعد نجاح تجربة "شخبط شخابيط"، طرحت نانسي عجرم ألبوم ثاني بعنوان "يا بنات يا بنات"، وضم ٦ أغنيات، جميعها من كلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد.



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