تعرف على أشهر أغاني الطفل في يومه العالمي





يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للطفل والذي تأسس في ٢٠ نوفمبر ١٩٥٤، وهو يصادف الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.





وقد وجه الموسيقيون المصريون اهتمامًا كبيرًا للأطفال، حيث قدموا العديد من الأغنيات المرحة والخفيفة التي تناسب عقولهم في هذه المرحلة من العمر.



