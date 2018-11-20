رابطة مشجعي ريفر بليت تستعد بقوة لنهائي كأس الليباتادورس

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية بأن جماهير ريفر بليت تستعد بقوة لموقعة بوكا جونيورز على ملعب مونيمونتال السبت المقبل في مباراة العودة في نهائي كأس الليباتادورس.

وأشارت صحيفة أوليه الأرجنتينية إلى أن رابطة مشجعي ريفر بليت رفعت شعار سنتغلب عليهم في مونيمونتال، كما أعلنت الرابطة عن رفضها لقيام بعض الجماهير بإعادة بيع تذاكر المباراة النهائية.

وطالبت الرابطة الجماهير التي ستحضر السوبر كلاسيكو بارتداء قميص ريفر بليت المميز بالأحمر والأبيض حتى يطغى اللونان على الملعب أكثر من أي وقت مضى.

يذكر أنه من المتوقع أن يتعدى الحضور الجماهيري الـ66 ألف متفرج بعد نفاد تذاكر مباراة العودة بالكامل، وكانت مباراة الذهاب على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.